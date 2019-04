Gazprom: Unerwartete Konkurrenz!

Der russische Energieriese Gazprom hat in Europa unerwartet Konkurrenz bekommen: Der private russische Gasproduzent Novatek PJSC, der 2017 mit seiner LNG-Anlage in der Arktis die Produktion aufnahm, sei im vergangenen Winter überraschend zu einem bedeutenden Exporteur des verflüssigten Erdgases für Nordwesteuropa geworden, wie die Agentur Bloomberg berichtet. Fallende Preise in Asien und der milde Winter führten laut Gazprom nun dazu, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.