Gazprom: Stark, einfach nur STARK!

kein russischer Konzern ist so wichtig für Europa wie der Erdgasgigant Gazprom. Etwa ein Drittel der hiesigen Gasbedürfnisse werden von jenem Koloss bedient. Der 1989 gegründete Konzern entwickelte sich zum größten Erdgasförderer der Welt und ist nach den Streitkräften das umfangreichste Unternehmen Russlands.

Starker Rubel – starke Gewinne

Nachdem Gazprom im zweiten Quartal 2016 nicht gerade brillieren konnte, erwies sich das folgende Quartal Nummer drei als wesentlich ertragsreicher. Dies geht aus einer Meldung der Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Firmeninformationen hervor. So konnte der Gigant umgerechnet etwa 1,6 Milliarden Euro Gewinn erwirtschaften und präsentierte sich im Vergleich zu im Vorfeld getätigten Analystenprognosen stärker als gedacht.

Grund für die positive Nachricht sei der wieder kraftstrotzende Rubel, welcher die Prädikation der Firmenkredite, die über Devisen abgehandelt werden, erfreulich beeinflusste. Einziger Wermutstropfen sei der etwas rückläufige Umsatz, der aufgrund der kontinuierlich sinkenden Gaspreise entstand.

Ein Rekordergebnis in Bezug auf die Bundesrepublik hält Gazprom ebenfalls noch bereit. So konnten im gesamten Jahr 2016 in etwa 49,8 Milliarden Kubikmeter Gas allein nach Deutschland geliefert werden.

Gazprom – ein politisches Druckmittel

Der russische Staat hält 50 Prozent der Aktien und die Mehrheit der Aufsichtsratssitze und ist damit maßgeblich für die Firmenpolitik verantwortlich. Dieser Umstand in Verbindung mit der Wichtigkeit der Gaslieferungen führte in der Vergangenheit immer wieder dazu, dass die russische Regierung Gazprom als Druckmittel gegenüber der EU einsetzte – wie beispielsweise im Zuge des Ostukraine-Konflikts.

