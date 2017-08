Gazprom: Rubel drückt den Aktienkurs – die Analyse!

Liebe Leser,

die Gazprom-Aktie hat in diesem Jahr erstmals seit 2011 den technischen Abwärtstrend überwinden können. Gleichzeitig schaffte es der Wert über den 100-Wochendurchschnitt. Um einen Trend jedoch endgültig zu beenden, sollte aus meiner Sicht in vielen Fällen auch der langfristige 200-Wochendurchschnitt überwunden werden. Das ist der Aktie von Gazprom bisher leider nicht gelungen. Mehr noch: Zur Mitte des Jahres hin taucht der Wert erneut in den Abwärtstrend ein. Weitere Abgaben sind daher aus der rein markttechnischen Perspektive nicht mehr auszuschließen.

Rubel fällt gegen den Euro und drückt Aktie wieder in den Abwärtstrend

Dennoch, ein Ausbruch aus dem langfristigen Abwärtstrend deutet ebenfalls auf eine gewisse Stabilität hin. Diese konnte zuletzt vor allem in den Emerging Markets verzeichnet werden. Russlands Währung hat sich ab Beginn des Jahres 2016 nach und nach erholt, fällt gegenüber dem Euro jedoch seit etwa April 2017 des aktuellen Jahres. Zudem fiel der Ölpreis erneut und die Erdgaspreise wiesen eine Konsolidierung auf. Aus der rein markttechnischen Perspektive sollte der Trend bei Kursen oberhalb von 3,50-3,70 Euro je Aktie erneut überschritten sein. Bei Kursen über 4,00 Euro je Aktie wäre zusätzlich der 100-Wochendurchschnitt überwunden.

Schicksalsdatum 26ter: So will Schäuble Ihr Gold beschlagnahmen

WARNUNG: Die EU-Regierung hat klammheimlich eine neues „Gold-Gesetz“ verabschiedet... Als Besitzer von Gold, Silber und Platin stehen Sie ab dem 26. auf einer Stufe mit Terroristen und dem organisierten Verbrechen. Bitte nehmen Sie diese WARNUNG ernst!

Klicken Sie jetzt einfach HIER und erfahren Sie, wie es wirklich um Ihr Gold steht!

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.