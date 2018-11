Gazprom: Rekordverdächtige Investitionen!

Wie in der Vorwoche bekannt wurde, hat Gazprom seinen Investitionsplan für das Nord Stream 2 Projekt für 2018 nach unten korrigiert. In der vorherigen Version des Investitionsprogramms für Bauprojekte für Gaspipelines waren laut der Agentur TASS 114,5 Milliarden Rubel (etwa 1,72 Milliarden US-Dollar) vorgesehen, in der neuen nur noch 92,18 Milliarden Rubel (1,38 Milliarden Dollar). Dass der russische Energiekonzern auch 2019 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.