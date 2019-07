Gazprom: Ein Rekord jagt den nächsten!

Es ist gerade einmal eine Woche her, da vermeldeten internationale Medien, dass der russische Gasabsatz auf der Electronic Sales Platform (ESP) von Gazprom Export einen neuen Rekord erreicht habe. Der Absatz übertraf demnach am 4. Juli mit 229 Millionen verkauften Kubikmetern Gas den bisherigen Tagesumsatzrekord. Dieser lag bei einer einzelnen ESP-Auktion am 28. Mai bei 197 Millionen Kubikmetern. Der Rekord-Umsatz war ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung