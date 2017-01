Gazprom: Profiteur der kalten Temperaturen!

Lieber Leser,

der staatlich kontrollierte Erdgaskonzern Gazprom hat im vergangenen Jahr einen Rekordabsatz erzielt. Trotz der politisch angespannten Situation zwischen Westeuropa und der russischen Staatsführung haben die Ausfuhren nach Deutschland, Frankreich, Großbritannien & Co. neue Bestmarken erreicht. Und auch das neue Jahr beginnt aus Sicht des weltgrößten Erdgasproduzenten gleich wieder sehr erfolgreich. Wie Gazprom mitteilte, erhöhte sich der Erdgas-Absatz nach Europa in den ersten 15 Tagen des Jahres um 25,5 Prozent. Die Auslieferungen nach Deutschland stiegen beispielsweise um 20,5 Prozent. Zugute kommen dem Energiekonzern dabei die extremen Kältegrade, die derzeit in weiten Teilen Europas herrschen. Hierzulande werden gut 50 Prozent der Haushalte mit Erdgas geheizt. Während sich die meisten Menschen nach milderen Temperaturen sehnen, hätte Gazprom sicherlich nichts gegen eine noch länger dauernde Kälteperiode.

Zurück in der Gewinnzone

Unterdessen hat der Konzern – reichlich spät – seine Zahlen zum dritten Quartal vorgelegt. Begünstigt durch einen stärkeren Rubel stand unter dem Strich ein Quartalsgewinn von umgerechnet fast 1,6 Mrd. Euro zu Buche. Im Jahr zuvor hatte Gazprom noch leichte Verluste ausgewiesen. Der Umsatz fiel im Jahresvergleich hingegen etwas schwächer aus. Dies lag vor allem an niedrigeren Erdgas-Preisen im Europa-Geschäft.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse