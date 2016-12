Gazprom: Probleme in der Türkei!

Liebe Leser,

was letzte Woche bei Gazprom passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn die Regierung in Ankara hat sich das Recht gesichert, Unternehmen nationalisieren zu können, die eine Verbindung zur Gülen-Bewegung haben. Auch die Gasfirma Akfel Holding ist betroffen, an der der russische Konzern Gazprom große Anteile hält. Wie wird es nun weitergehen?

In der Türkei tut sich was: Seit dem Putschversuch in der Türkei hat die Regierung rund 120 Unternehmen nationalisiert, so eine Verbindung zur Gülen-Bewegung festgestellt werden konnte. Auch Akfel Holding ist betroffen, an der Gazprom beteiligt ist und somit nun de facto durch die Türkei beschlagnahmt wurde.

Was nun? Stellungnahmen zu den Vorgängen gab es bisher noch nicht und Gazprom wird es sich aktuell wohl auch nicht mit der Türkei verscherzen wollen. Schließlich steht das Projekt Turkish Stream im Raum und die Pipeline durch türkisches Staatsgebiet genießt hohe Priorität bei den Russen.

Gazprom wird die Vorfälle wohl aber auch nicht einfach umkommentiert lassen. Ob die Situation sich im Endeffekt auch auf die Gaspreise auswirken wird, das wird sich wohl in der nächsten Zeit zeigen. Wir bleiben für Sie am Ball.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse