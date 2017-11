Gazprom: Das Potenzial ist groß!

Liebe Leser,

Gazprom ist am Donnerstag zunächst mit Verlusten gestartet, konnte diese jedoch bis zur Mittagszeit wieder reinholen. Insgesamt biete die Aktie hervorragende Chancen auf einen starken Ausbruch, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf den Kursverlauf der vergangenen Monate. Denn seit August ist ein stetiger Aufwärtstrend in relativ geringem Tempo zu diagnostizieren. Der Wert konnte dabei ein wichtiges Hindernis von 3,60 Euro überwinden. Diese frühere Obergrenze dürfte nun als Unterstützung dienen, womit der Aufwärtstrend deutlich geschützt ist. Die Aktie hat ohnehin innerhalb von zwei Wochen einen Aufschlag von 4,5 % erzielt. Die Kurse sind damit seit Jahresbeginn nach anfänglich kräftigen Verlusten „nur noch“ um 20 % gesunken. Nun ringt Gazprom noch um das 6-Monats-Hoch vom 8. November, das bei 3,86 Euro liegt. Wird dieser Wert erobert, dürfte es rasch bis zum aktuellen 2-Jahres-Top bei 4,98 Euro hinaufgehen. Dieses wurde am 4. Januar erzielt.

Widerstände sind dabei nicht mehr in Sicht, heißt es. Unterstützt wird die Aktie möglicherweise auch dadurch, dass die Vereinbarung zur umstrittenen Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 von Außenminister Gabriel nunmehr als rechtskonform angesehen wird. Deshalb: Die Stimmung ist gut, auch wenn wirtschaftlich orientierte Analysten sich kaum äußern.

Technisch orientierte Analysten: Aufwärtstrend besser

Der Hausse-Modus ist dagegen absolut intakt. Die Trendpfeile konnten in allen zeitlichen Dimensionen aufwärts gerichtet werden. In den zurückliegenden Wochen hellte sich das Chartbild also spürbar auf. Dies ist ein Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.