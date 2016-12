Gazprom: Positives Signal

Die Gazprom-Aktie kennt seit dem Sieg von Donald Trump bei der US-Wahl nur noch einen Weg: Nach oben! Per 13. Dezember kletterte das Papier auf ein neues 12-Monats-Hoch bei 4,99 Euro. Auch Analysten sehen nun zunehmend Potential in der Geschäftsentwicklung des einst weltweit größten Energie-Konzerns. So geht die Analysten-Schar im Konsens davon aus, dass der Umsatz im kommenden...