Gazprom: Nur die halbe Wahrheit!

Es klang sehr gut, was Gazprom in der vergangenen Woche zu vermelden hatte: Es ging um russische Gasexporte nach Ungarn. Das Unternehmen teilte mit, dass Gazprom bis Mitte September, innerhalb von also gerade einmal neuneinhalb Monaten, in dieses Land 8,9 Milliarden Kubikmeter Gas geliefert habe, was bereits 17 Prozent mehr bedeute als im gesamten Jahr 2018. Laut internationaler Medienberichte ist das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung