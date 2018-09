Gazprom: Noch eine Pipeline?

Liebe Leser,

was es letzte Woche Neues bei Gazprom gab, hat sich Achim Graf in einer Analyse einmal genauer angesehen. Die wichtigsten Vorkommnisse hat er folgendermaßen zusammengefasst:

Der Stand! Bei Gazprom gibt es derzeit so einige Neuigkeiten an der Pipeline-Front, etwa eine neue China-Pipeline. Die Entwicklung! Die derzeit in Konstruktion befindliche Gas-Pipeline „Kraft Sibiriens“ von Russland nach Sibirien könnte für Gazprom zum Verlustgeschäft werden, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.