Gazprom: Neue Kaufchance?

Gazprom konnte vor Weihnachten nicht mehr so stark zulegen wie noch in den Wochen zuvor. Dennoch sind charttechnische Spezialisten der Meinung, die Aktie sei eine massive Kaufempfehlung wert. Denn immerhin habe der russische Konzern die Chance auf Kursgewinne von über 20 %, die sich aus dem aktuellen Chartbild ableiten ließen. Im Einzelnen: Der Wert hat ein Niveau von 3,80 Euro erreicht und damit aus charttechnischer Sicht den langfristigen und nachhaltigen Aufwärtstrend im Chartbild noch einmal nachdrücklich unterstrichen. Seit Mitte August ist die Aktie innerhalb eines Aufwärtstrendkanals souverän nach oben gestiegen und hat dabei zuletzt nur etwas an Tempo verloren. Kleinere Rücksetzer lassen einen härteren Kampf um die nächsten Hürden vermuten, der auch in den kommenden Wochen noch anhalten kann. Chartanalysten gehen allerdings erst bei den runden 4 Euro von massiveren Barrieren aus. Darüber habe die Aktie dann freie Fahrt, um auf bis zu 4,98 Euro zu klettern. Größere Widerstände sind für die Aktie von Gazprom nicht zu erkennen. Nach unten hin schützt auf der einen Seite der nun erreichte Aufwärtstrendkanal. Zudem befinden sich bei 3,75 Euro und etwas darunter weitere Unterstützungen, die einen deutlichen Rutsch verhindern sollten. Das bisherige 1-Jahres-Tief bei 3,28 Euro wäre denn auch ein Kursniveau, das nicht mehr so schnell erreicht werden sollte.

Wirtschaftlich orientierte Analysten haben zuletzt keine neuen Informationen vernommen, die den Kursverlauf deutlicher beeinflussen könnten. Daher gibt es keine weiteren nennenswerten Stimmen von Bankanalysten hinsichtlich einer Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Technische Analysten: Aufwärtstrend

Formal hat die Aktie ohnehin aus technischer Sicht einen Hausse-Modus erreicht. Die Kurse notieren über der 200-Tage-Linie, die bei 3,72 Euro verläuft. Insofern ist derzeit ein spannender Kampf sichtbar, formal allerdings liegen Kaufkurse vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.