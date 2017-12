Gazprom: Die Nachfrage steigt!

Liebe Leser,

Gazprom zeigte sich am Freitag als stark gefragter Wert. In den Kursbewegungen zeigte sich dies aber kaum. Es ging lediglich um wenige Cent hinauf und anschließend wieder herunter. Dennoch scheinen sich hier Interessenten zu finden. Chartanalysten meinen: Kurzfristig ein gutes Zeichen! Im Detail: Die Aktie konnte in den beiden vergangenen Wochen ohnehin mehr als 3,4 % aufsatteln und dabei wichtige Marken erreichen. Dies ist der Auftakt für eine möglicherweise entscheidende Kaufsituation, meinen die Analysten. Der Wert könnte davon profitieren, dass der politische Widerstand gegen die geplante Ostseepipeline zwar auf der einen Seite wächst, auf der anderen Seite jedoch stärker bekämpft wird, u. a. durch deutsche Hilfe.

Eine Entscheidung steht also an. Dennoch halten sich wirtschaftlich orientierte Experten mit ihrer Meinung noch zurück. Empfehlungen für einen Kauf oder Verkauf des Titels gibt es derzeit keine. Die Aktie ist vielmehr auf dem Weg, sich charttechnisch den Aufwärtstrend zu erkämpfen. Dabei wurde das derzeitige 6-Monats-Hoch von 3,86 Euro zuletzt nur gestreift. Nun könnte sich dank der höheren Nachfrage eine weitere Aufwärtsbewegung anschließen. Das 2-Jahres-Hoch bei 4,98 Euro vom 4. Januar dieses Jahres ist dabei das erste Kursziel der Chartanalysten. Bis dahin eröffnen sich nun mehr als 30 % Aufwärtspotenzial.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Auch technische Analysten sehen die Aktie im Hausse-Modus. Immerhin sind alle Trendpfeile aufwärts gedreht. Der Abstand zu einem möglichen Abwärtstrendwechsel ist zwar teils gering, aber: Formal herrschen bereits Kaufsignale vor!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.