Gazprom: Minimale Kursschwäche als neue Einstiegschance?

Liebe Leser,

Gazprom hat in der vergangenen Woche minimal nachgegeben. Dennoch ist der Titel derzeit charttechnisch in einer guten Verfassung. Denn das Augusttief bei 3,27 Euro konnte deutlich überwunden werden. Dass der Wert jetzt an der Hürde von 3,70 Euro hängengeblieben ist, ist insofern nicht so dramatisch, da die Aktie bei 3,60 Euro eine Unterstützung aufgebaut hatte. Charttechnisch betrachtet gilt ein entsprechend zähes Vorankommen als normal. Wichtige wirtschaftliche Nachrichten waren in den letzten Tagen nicht zu vernehmen. Zudem haben sich fundamental orientierte Analysten noch nicht zu weiteren Empfehlungen durchringen können. Die Aktie hat nach Ansicht der Charttechniker vor allem dann eine Chance nach oben auszubrechen, wenn die runden 4 Euro überwunden werden.

Mangels weiterer Widerstände könnte es dann schnell zum 6-Monats-Hoch von 4,25 Euro hinaufgehen. Darüber befände sich auch noch das aktuelle 2-Jahres-Top bei 4,98 Euro. Bis dahin hätte Gazprom ein Kurssteigerungspotenzial von mehr als 27 %. Demnach hat die Aktie gute Aussichten.

Technische Analyse: Gazprom nahe am endgültigen Durchbruch!

Gazprom ist aus technischer Sicht noch nicht vollends im Aufwärtstrend angekommen. Es fehlen allerdings nur wenige Cent bis der langfristig entscheidende Hausse-Modus erreicht ist. Denn der GD200 verläuft bei 3,85 Euro. Sollte die Aktie dieses Kursniveau erreichen und überwinden, spräche vieles für einen Durchbruch nach oben.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.