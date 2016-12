Gazprom: Litauen besteht auf STRAFZAHLUNG!

Liebe Leser,

im Jahr 2014 sprach Litauen für Gazprom eine Strafe aus, da der russische Konzern nach Ansicht des osteuropäischen Landes die Regeln des Wettbewerbs verletzt habe. Konkret geht es darum, dass Gazprom sich geweigert hat, einen Deal zum Austausch von Gas mit der staatlichen Lietuvos Energijos Gamyba abzuschließen, was den Zukauf von Gas aus anderen Quellen verhindert hätte. Gazprom soll deshalb eine Strafe in Höhe von 36 Millionen Euro zahlen.

Litauen im Würgegriff von Gazprom!

Schon seit Langem arbeitet Litauen daran, unabhängiger vom russischen Gas zu werden. In der Vergangenheit stammte fast das gesamte Gas und auch die Elektrizität einzig von Gazprom, was zu extrem hohen Preisen führte. Mit seiner Blockadehaltung soll Gazprom Preissenkungen bei den Verbrauchern im Wege gestanden haben. Der oberste Gerichtshof in Litauen bestätigt jetzt eine alte Entscheidung lediglich. Gazprom wollte sich gegen die Strafzahlung wehren, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. Die Summe bleibt dabei überschaubar und sollte Gazprom in keine tieferen Probleme stürzen. Die Angelegenheit ist aber nicht nur wirtschaftlich, sondern auch politisch von Interesse. Es bleibt abzuwarten, ob die Angelegenheit noch ein Nachspiel nach sich zeihen wird.

Report macht Sie monatlich um 8.569 Euro reicher

Dieser Report ist unglaublich. Er lässt Ihr Vermögen kontinuierlich wachsen. Weil Sie damit selbst dann 2-stellige Gewinne machen, wenn andere Anleger nur noch Verluste erleiden. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Hier klicken zur GRATIS-Anleitung!

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse