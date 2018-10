Gazprom: Die Korrektur ist noch nicht ganz ausgestanden!

Nach ihrem steilen Anstieg in den Vorwochen legten die Käufer am 9. Oktober eine kurze Pause ein. Sie hatten die am 23. August begonnene Aufwärtsbewegung bis auf ein Hoch bei 4,65 Euro ansteigen lassen. Der Tag endete jedoch mit einem Shooting Star, der anschließend regelkonform mit fallenden Kursen aufgelöst wurde.

Der sich daraus ergebende Abwärtstrend hat die Aktie in einer ersten Abwärtswelle ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.