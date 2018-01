Gazprom: Können sich die Bullen gegen die Bären durchsetzen?

Liebe Leser,

während das Rohöl auch in der letzten Woche des alten Jahres mit starken Kursen glänzen und auf sich aufmerksam machen konnte, verzeichnete die Aktie des russischen Gasproduzenten Gazprom leichte Kursverluste. Damit setzte der Kurs der Aktie eine Entwicklung fort, die nun schon seit Anfang Dezember zu beobachten war: Die Dynamik lässt nach und an vielen Tagen bewegte sich der Kurs in einer engen Handelsspanne von nur wenigen Cent. Unangenehm fällt dabei auf, dass sich die leichte Abwärtstendenz in den letzten Handelstagen etwas verschärft hat.

Ungünstig aus Sicht der Besitzer der Aktie ist auch, dass der seit September 2017 bestimmende mittelfristige Aufwärtstrend inzwischen verlassen wurde. Der Ausbruch erfolgte zwar im Wesentlichen nur zur Seite hin und ohne größeren Abwärtsdruck, doch gebrochen ist der Trend dennoch und damit ist das angenehme Szenario einer ungestörten Trendfortsetzung erst einmal vom Tisch.

Wer macht am Ende das Rennen: die Bullen oder die Bären?

Käufer und Verkäufer werden sich in den kommenden Wochen deshalb erst einmal neu sortieren müssen. Chancen, das Heft des Handelns an sich zu reißen, bestehen auf beiden Seiten. Die Käufer sollten zunächst um eine kurzfristige Stabilisierung bemüht sein. Anschließend könnte ihr Ziel sein, einen schnellen Wiederanstieg des Kurses bis auf das Dezemberhoch bei 4,60 Euro zu initiieren. Ist ihre Kraft auch dann noch nicht erschöpft, sollte anschließend das Niveau um 4,80 Euro als nächstes Zwischenziel angelaufen werden.

Das Momentum des Augenblicks haben momentan allerdings die Verkäufer auf ihrer Seite. Auch wenn es nicht gen Süden ging in den letzten Tagen des Jahres 2017, die ultrakurzfristige Trendrichtung war abwärtsgerichtet. Nehmen die Verkäufer diesen Schwung auf, muss auch an den ersten Handelstagen des neuen Jahres mit tieferen Kursen gerechnet werden. Aus ihnen könnte im Extremfall eine Entwicklung resultieren, die am Ende die gesamte Aufwärtsbewegung seit September wieder zurücknimmt.

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.