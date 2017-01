Gazprom: Keine Spur von Westeuropa-Flaute!

Lieber Leser,

die Aktie des russischen Erdgasriesen Gazprom präsentiert sich seit Anfang November in einer deutlich besseren Verfassung. Seither ging es in der Spitze um rund 30 Prozent in die Höhe. Anfang Januar konnte beim Stand von 5,05 Euro ein neues 12-Monats-Hoch realisiert werden. Vor allem die Begrenzung der Ölfördermenge durch Opec- und Nicht-Opec-Staaten hatte den Aktien konventioneller Energieerzeuger mächtig Auftrieb gegeben. Neben dem Kerngeschäft mit Erdgas ist Gazprom auch im Erdölgeschäft tätig.

Absatz deutlich verbessert

Die Geschäfte liefen beim halbstaatlichen Konzern im vergangenen Jahr ebenfalls auf Hochtouren. Ungeachtet der Sanktionen westlicher Länder gegenüber Russland – Stichwort: Annexion der Halbinsel Krim – konnte der Erdgas-Absatz in europäische Staaten deutlich nach oben geschraubt werden. Wie Gazprom mitteilte, wurden in Deutschland im vergangenen Jahr insgesamt 49,8 Mrd. Kubikmeter Erdgas abgesetzt. Dies entspricht einem Zuwachs von 10 Prozent gegenüber 2015. Während sich der Absatz nach Frankreich um 18 Prozent auf 11,5 Mrd. Kubikmeter erhöhte, wuchsen die Ausfuhren nach Polen um knapp ein Viertel auf 11,1 Mrd. Kubikmeter. Am stärksten fiel der Zuwachs in Großbritannien aus, wo der Absatz mit 17,8 Mrd. Kubikmetern um 60 Prozent gesteigert werden konnte. Durch den Bau der neuen Ostseepipeline Nord Stream 2 dürften auch in Zukunft große Mengen Erdgas nach West-Europa gepumpt werden.

