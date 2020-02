Gazprom: Kein Kommentar!

Seit Dezember 2019 scheint festzustehen: Das Betreiberkonsortium um Gazprom muss die umstrittene Gaspipeline Nord Stream 2 alleine zu Ende bauen. Nach den angedrohten US-Sanktionen gegen am Bau beteiligte Firmen, war kurz vor dem Jahreswechsel ein Schweizer Partner abgesprungen. Am Montag nun hieß es in Medienberichten, ein eigenes Verlegeschiff von Gazprom sei jetzt unterwegs zur Baustelle in der Ostsee. Doch so klar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



