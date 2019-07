Gazprom: Die Käufer geraten mächtig ins Hintertreffen

Im Mai und Juni war die Gazprom-Aktie einer der Werte am Aktienmarkt, die besonders eindrucksvoll ihre Stärke untermauerten. Der Widerstand bei 4,50 Euro wurde durchbrochen und bis zum 4. Juli stieg die Aktie in der Spitze bis auf 7,11 Euro an.

So eindrucksvoll dieser Anstieg war, so gefährlich ist der Absturz seit dem Hoch vom 4. Juni inzwischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung