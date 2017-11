Gazprom: Jetzt ist der Weg frei!

Liebe Leser,

Gazprom konnte zuletzt einen kleineren Gewinn einfahren, den Chartanalysten und technische Analysten als deutliches Kaufsignal interpretieren. Die Aktie hat nun bessere Chancen, sich an die 5-Euro-Hürde heranzutasten und damit gut 25 % aufzusatteln, heißt es in den Analysen. Im Detail: Die Aktie eroberte nun Kurse von über 3,80 Euro. Das hat zur Folge, dass keine nennenswerten charttechnischen Hürden mehr auf dem Weg zu neuen Tops vorliegen. Jetzt gilt es formal noch, das bisherige 6-Monats-Hoch bei 3,86 Euro vom 8. November zu überwinden. Dennoch: Die Kurse sind dann immer noch einen ganzen Euro vom 2-Jahres-Hoch bei 4,98 entfernt. Dieses Top war am 4. Januar 2017 markiert worden. Der Abstand bis dahin beläuft sich auf knapp 30 %. Damit ist das Potenzial hoch.

Durch einen stetigen und moderaten Aufwärtslauf hat die Aktie zuletzt einen deutlichen charttechnischen Aufwärtstrend eingeschlagen. Damit ist die entstandene Aufwärtstrendgerade auch als Unterstützung zu interpretieren, die sich in schwächeren Phasen bewähren kann. Insofern sind die Chancen aus charttechnischer Sicht bestens. Wirtschaftlich orientierte Analysten sind weiterhin der Meinung, der Wert lasse sich kaum untersuchen. Empfehlungen gibt es daher nicht.

Technische Analysten: Das sieht relativ gut aus

Technische Analysten verweisen darauf, dass nun die 200-Tage-Linie erobert worden ist. Damit sei der Kurs formal im vollen Aufwärtstrend. Das ist ein Kaufsignal, das allerdings noch recht schwach ist!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.