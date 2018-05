Gazprom: Jetzt geht es doch schon los!

Die Arbeiten an der umstrittenen Erdgaspipeline Nord Stream 2 zwischen Deutschland und Russland haben offenbar doch bereits begonnen. Am Anlandepunkt Lubmin im Nordosten Mecklenburg-Vorpommerns rollten die ersten Bagger an, wie die Schweriner Volkszeitung und das Industrie-Magazin berichten. Demnach werden auf einer Fläche von rund sechs Hektar Tiefbau- und Fundamentarbeiten für die Gasempfangsstation und das Betriebsgebäude der Gazprom-Tochter durchgeführt. „Wir bewegen uns ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.