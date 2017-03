Gazprom – Jetzt einsteigen?

Lieber Leser,

die Aktie von Gazprom fällt seit Wochen schon kontinuierlich zurück. Von dem Jahreshoch über 5 EUR, das Anfang des Jahres erreicht wurde, sind die Kurse jetzt mit 4 EUR, die jüngst generiert wurden, schon wieder 20 Prozent entfernt. Gazprom kommt damit noch immer auf keinen grünen Zweig. Doch es gibt jetzt zaghafte Hoffnung, dass sich das schon bald ändern könnte.

Zunächst einmal war der Kursrückgang bei Gazprom absehbar. Wir hatten an dieser Stelle erstmalig am 20. Januar in der Analyse „Gazprom steht auf der Kippe!“ auf den drohenden Kursrutsch hingewiesen. Zitat von damals: „Schlagartig gefährlich wird es hingegen, sobald Gazprom weiter fällt und per Wochenschlusskurs unter 4,50 EUR fällt. Dann wäre der Ausflug über die 5 EUR Marke lediglich ein Fehlausbruch gewesen. Bei diesem Szenario könnte Gazprom mittelfristig wieder auf deutlich unter 4 EUR abbröckeln.“

4 EUR wurden nun erreicht und tiefer geht wohl voraussichtlich auch nicht mehr. Denn zum Einen hat die Aktie in der zweiten Märzwoche ein RSI-Niveau von unter 30 erreicht. Einen vergleichbaren Wert gab es übrigens zuletzt im Januar und August 2016 als Gazprom damalige signifikante Tiefs ausgebildet hat und wenig später zu großen Trendwellen angesetzt hat. Zum anderen hat die Aktie sich nun etwas an der unteren Trendkanallinie stabilisiert.

Die Chancen steht damit jetzt gut, dass Gazprom jetzt das Gröbste hinter sich hat und sich in den kommenden Wochen wieder der 5 EUR Marke zuwenden kann.

Die NÄCHSTE Tesla-Auto-Aktie wartet auf Sie!

Holen Sie aus dieser verrückten Auto-Aktie den wahrscheinlich größten Börsengewinn 2017 heraus! 3 Gründe, warum Sie jetzt in diese Auto-Aktie investieren müssen! Investieren Sie nicht einen weiteren Cent, bevor Sie diese Aktie gesehen haben!

Klicken Sie jetzt HIER und gelangen Sie zur nächsten Tesla-Aktie!

Ein Beitrag von Christian Lehbau.