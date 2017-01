Gazprom: Der Januar lief bombastisch!

Liebe Leser,

was letzte Woche bei Gazprom passierte, sorgte für einiges Aufsehen! Denn die Nachfrage nach Gas in Europa stieg gerade zum Jahresende 2016 enorm an und hat dem russischen Unternehmen für das Gesamtjahr eine neue Bestmarke beschert, wie das Unternehmen bekannt gab. Wie wird es nun weitergehen?

Rekordjahr! In 2016 überschlugen sich die Meldungen um Rekorde von Gazprom. Wie es scheint, könnte Gazprom aber schon 2017 neue Höhen erreichen, so Viktor Zubkov, Vorsitzender des Verwaltungsrats.

Gute Aussichten! Zubkov zeigte sich sehr optimistisch was die Aussichten für 2017 betrifft. Genaue Zahlen nannte er jedoch nicht.

Erfolgreicher Jahresstart! Tatsache ist, dass der Januar für Gazprom in Europa schon mal hervorragend verläuft. Im Vergleich zum Vorjahr habe sich der Export von Gas um 20 Prozent verbessert. Und mit der aktuell im Bau befindlichen Pipeline Nord Stream 2 wird sich der Output in der Zukunft sicherlich noch einmal erhöhen. Der Abschluss des Projektes ist bereits für 2019 geplant.

Dass Gazprom in Europa auf einem klaren Wachstumskurs ist, stößt zwar nicht überall auf Gegenliebe. Doch die Aktionäre können sich wohl beruhigt zurücklehnen. Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse