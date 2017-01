Gazprom: Hohes Risiko

Der Börsenwert von Gazprom, dem wertvollsten russischen Konzern, hat sich in den abgelaufenen zwölf Monaten fast verdoppelt. Nachdem im Januar und Februar die Bodenbildung durch ein zweimaliges Abprallen am Jahrestief bei 2,75 Euro bestätigt worden war, kletterte der Titel anschließend sukzessive in höhere Kursregionen. Erst bei 4,99 Euro im Dezember war Schluss. Nun droht...