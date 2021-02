Gazprom: Golden cross!

Steigende Ölpreise und die Aussicht auf eine Vollendung von “Nord Stream 2”. Was will man mehr? So konnte die Gazprom-Aktie in den vergangenen Wochen seit einer Bärenfalle Ende Oktober 2020 ansteigen. Die jüngste Korrektur seit Mitte Januar 2021 scheint zudem beendet.

Nach Lesart der Chartanalyse hat sich zudem ein weiteres positives Signal gezeigt. Ein “golden cross”. Ein derartiges charttechnisches Signal, ein “goldenes ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



