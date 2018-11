Gazprom: Gibt es wirklich noch ein Zurück?

Die Ukraine protestiert, Dänemark blockiert und die USA drohen mit Sanktionen. Dennoch lässt sich das Konsortium um Gazprom beim Bau der Pipeline Nord Stream 2 zwischen Russland und Deutschland nicht beirren. Bereits im Mai rollten am Anlandepunkt Lubmin in Mecklenburg-Vorpommerns die ersten Bagger für vorbereitende Arbeiten an, seit August werden Rohre im Meer verlegt, seit September auch vor der finnischen Küste. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Achim Graf.