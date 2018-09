Gazprom: Gelingt den Bullen jetzt der Ausbruch?

Die Gazprom-Aktie bildete Anfang Januar 2018 bei 4,32 Euro ein Hoch aus. Anschließend scheiterte der Wert immer wieder daran, diesen Widerstand zu überwinden. Es bildete sich ein mittelfristiger Abwärtstrend aus, der im April, Juni und August zu markanten Tiefs führte.

Diese Tiefs steigen jedoch leicht an. Ein weiterer Aspekt, der den Käufern wieder mehr Zuversicht einflößen sollte, ist der in der vergangenen Woche vollzogene erneute Anstieg an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.