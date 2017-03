Gazprom: Gaspreise rauf – Aktienkurs runter?

Liebe Leser,

um zehn Prozent will Gazprom die Preise im Europageschäft in diesem Jahr anheben. Was man als Reaktion auf die anhaltenden Sanktionen durch den Westen interpretieren könnte, ist vielmehr eine logische Konsequenz auf die zuletzt gestiegenen Ölpreise. Denn es war schon immer so, dass der Gaspreis dem Preis für das schwarze Gold mit einer Verzögerung von einigen Monaten hinterherläuft. Die zu erwartenden Mehreinnahmen scheinen aber den Aktienkurs wenig zu stützen. Und genau diese Unterstützung wäre dringend notwendig, schließlich ist der Kurs an einer wichtigen charttechnischen Marke angekommen.

Rund sechs Prozent Dividendenrendite locken

Diese Marke ist zum einen die 200-Tage-Linie, welche aktuell bei rund 4,30 Euro liegt. Zum zweiten verläuft in dieser Region auch der seit 2016 gültige Aufwärtstrend. Außerdem droht die Aktie wieder unter den jüngst gebrochenen mehrjährigen Abwärtstrend zu fallen. Sollte sich dieses Szenario durchsetzen, dann werden wohl auch schnell wieder Kurse unter 4,00 Euro auf dem Kurszettel stehen.

Die angekündigte Preiserhöhung scheint also im Moment dem Aktienkurs keinen Auftrieb zu geben. Dies wird auch an den fallenden gleitenden Durchschnitten der 20- und 50-Tage-Linie im Chart deutlich. Für die Aktie spricht im Moment eher nur eine satte Dividendenrendite von knapp sechs Prozent.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Sebastian Steyer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse