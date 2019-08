Gazprom: Für die Bullen geht es jetzt um viel!

Die Käufer haben die Gazprom-Aktie Anfang April in eine neue Aufwärtsbewegung übergehen lassen. Sie führte zu einem dynamischen Anstieg, der am 4. Juli bei 7,11 Euro ein neues Jahreshoch erreichte. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Korrektur. Sie führte Ende Juli zu einem zeitweiligen Rückfall unter die 50-Tagelinie und einem Tief von 5,87 Euro, das am 25. Juli ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



