Gazprom: Folgt jetzt eine größere Abwärtswelle?

Die Gazprom-Aktie erreichte am 7. November bei 7,66 Euro ihr 2019er Jahreshoch. Anfang Januar scheiterten die Bullen daran, dieses Niveau noch einmal zu erreichen. Seitdem bestimmen Kursverluste das Bild und die Aktie ist insbesondere in der zweiten Januarhälfte in eine steile Abwärtsbewegung übergegangen.

Sie erreichte am 3. Februar auf dem Niveau von 6,31 Euro ihr Tief. Mit dem nachfolgenden Anstieg ...



