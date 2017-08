Gazprom: Die Fakten sind klar

An der Gazprom-Aktie scheiden sich zur Zeit die Geister: Nachdem das Papier seit Jahresauftakt 2017 um ganze 32% an Wert verloren hat und am Freitag sogar ein neues 12-Monats-Tief erreicht hat, halten viele die Aktie für fair bewertet. Heute präsentiert sich die Aktie des russischen Staatskonzerns etwas freundlicher und klettert über die Marke von 3,30 Euro. Doch ist die Gazprom-Aktie...