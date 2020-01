Gazprom: Es wäre eine Revolution!

Die Aktie von Gazprom hat sich vor dem Wochenende von ihrem kleinen Einbruch wieder deutlich erholt. Kurzzeitig waren die Papiere des russischen Energieriesen am Mittwoch nur 7,16 Wert, zum Jahresbeginn notierte Gazprom noch bei bis zu 7,58 Euro. Zuletzt aber ging es mit der Aktie wieder aufwärts, am Freitag etwa um ein knappes Prozent auf 7,41 Euro in Frankfurt bis zum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung