Gazprom: Es sieht gut aus!

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben die Anleger mit Interesse die Geschehnisse bei Gazprom verfolgt. Marc Nitzsche hat sich die Situation in einer Analyse einmal genauer angeschaut und folgendes Fazit gezogen:

Der Stand! Am 23. Oktober hat Marc Nitzsche berichtet, dass sich die Aktie aktuell schwächer als die Ölpreise gezeigt hat, was durchaus an den guten Ergebnissen der ersten Oktoberhälfte und den daraus folgenden Gewinnmitnahmen gelegen haben könnte.

Das Projekt! Mit dem Bau der Erdgas-Pipeline „Kraft Sibiriens“ geht es für Gazprom gut voran und es wurden bereits 1.095 von rund 3.000 Kilometern fertiggestellt. Auch soll mit Peking bereits über die Realisierung der Kraft-Sibiriens-2-Pipeline verhandelt werden, mit der die Erdgasversorgung Chinas von Westen her gesichert werden könne.

Der Ausblick! Da sich ein zweites Projekt durchaus lohnen könnte – vor dem Hintergrund, dass der chinesische Verbrauch von 200 Mrd. Kubikmetern im Vorjahr bald auf mindestens 300 Mrd. Kubikfuß steigen soll -, sieht es aktuell gut aus für Gazprom. Strategisch betrachtet ergibt der Fokus auf China ebenfalls Sinn.

Wie wird es bei Gazprom weitergehen? Wir bleiben weiter für Sie am Ball.

Haben Sie diese 7 Aktien schon gekauft? Wenn nicht, müssen Sie es jetzt tun!

Denn diese 7 Aktien sind die absoluten Top-Aktien für das 2. Halbjahr 2017! Wer an der Börse jetzt noch mal richtig abkassieren will, kommt an diesen 7 Top-Aktien nicht vorbei. Niemand geringeres als Börsen-Profi Mick Knauff hat diese 7 Top-Aktien grade erst für Sie geprüft – seine Empfehlung: KAUFEN, KAUFEN, KAUFEN!

>> Klicken Sie jetzt HIER, um die Namen der 3 Aktien absolut KOSTENFREI zu erhalten!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.