Gazprom: Erst der Anfang der Rallye!

Der DAX hat eine schwache Woche hinter sich. Der Index verlor nach einem Anstieg am Mittwoch auf fast 13.500 Punkte zum Wochenende bis auf einen Stand von 13.114 Punkten. Auch der Dow Jones musste nach einem Hoch am Mittwoch bei 30.304 Punkten wieder abgeben und beendete die Handelswoche mit einem kleinen Verlust. Auf der Gewinnerseite stand am Freitag wie bereits am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



