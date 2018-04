Gazprom: Entscheidung noch lange nicht in Sicht

Der Streit um den Bau der umstrittenen Ostseepipeline Nord Stream 2 durch eine Tochter des russischen Erdgasunternehmens Gazprom dauert an. Wie eine Sprecherin des Oberverwaltungsgerichts in Greifswald jetzt mitteilte, laufen derzeit noch die Stellungnahmefristen der am Verfahren beteiligten Parteien. Mit einer raschen Entscheidung ist somit nicht zu rechnen.

Nabu zunächst erfolgreich

Im März hatte der Naturschutzbund Nabu gegen den Bau der Pipeline geklagt. ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Achim Graf.