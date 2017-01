Gazprom: Das Ende aller Träume?

Lieber Leser,

schlechte Kunde für alle Anleger des russischen Erdgasriesen Gazprom. Die Hoffnungen, in diesem Jahr eine zweistellige Dividendenrendite einstreichen zu können, scheinen sich zu zerschlagen. Hintergrund ist der Rückzug der westlichen Partner bei der Finanzierung der zweiten Ostseepipeline Nord Stream 2. Da Royal Dutch Shell, die BASF-Tochter Wintershall, Engie, OMV und Uniper doch kein Geld zum Bau der Unterwasser-Gasleitung beisteuern wollen, muss Gazprom das Projekt nun alleine finanzieren.

Erneute Sondererlaubnis?

Aus diesem Grund wird die Ausschüttungsquote vermutlich wohl doch nicht von 25 auf 50 Prozent erhöht, wie es per Regierungs-Dekret eigentlich bereits seit letztem Jahr für staatliche und halbstaatliche russische Unternehmen vorgesehen ist. 2016 erhielt Gazprom wegen hoher Investitionsausgaben bereits eine Sondergenehmigung und durfte so an seiner Dividendenpolitik festhalten. Daneben finanziert der Konzern nämlich zwei weitere Pipelines nach China sowie Turkish Stream, eine Gasleitung auf dem Grund des Schwarzen Meeres.

Nun heißt es, dass die Dividende bis einschließlich 2019 bei umgerechnet etwa 23 Cent (2016er Niveau) eingefroren werden soll. Zudem plant das Management, durch den Verkauf von Geschäftsbereichen bis zu 6 Mrd. Dollar einzunehmen. Es bleibt abzuwarten, wie der Kreml reagieren wird. Doch wegen der Bedeutung von Gazprom ist nicht davon auszugehen, dass die Regierung dem Unternehmen Steine in den Weg legen wird. So oder so können sich Anleger aber über eine hohe Gewinnbeteiligung freuen, denn die Dividendenrendite liegt derzeit bei rund 5 Prozent.

