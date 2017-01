Gazprom EROBERT Marktanteile zurück!

Liebe Leser,

im Jahr 2015 war Gazprom in Litauen noch unangefochtener Marktführer mit einem Marktanteil von mehr als 80 Prozent. 2016 ging dieser Wert stark zurück, doch die Lage scheint sich aktuell wieder zu wenden. Der litauische staatliche Konzern Lietuvos Energija kündigte an, 2017 gut ein Drittel seines Bedarfs aus Russland importieren zu wollen. Auch der größte Verbraucher im Land, der Düngemittelhersteller Achema, wird zwei Drittel seines Bedarfs mit Gas aus Russland decken.

Details bleiben im Dunkeln!

Mit allen neuen Verträgen rechnen Experten damit, dass Gazprom seinen Marktanteil in Litauen in diesem Jahr wieder auf 55 Prozent steigern kann. Finanzielle Details wurden aber zu keiner der Vereinbarungen genannt, auch die genaue Dauer der Kooperationen ist nicht bekannt. Lediglich Lietuvos Energija gab an, zunächst einen Vertrag über ein Jahr abgeschlossen zu haben. Alle weiteren Beteiligten schweigen. Lohnen wird sich das Geschäft für Gazprom allemal und wenn noch mehr derartiger Deals folgen, stehen die Zeichen gut, auch im neuen Jahr wieder einige neue Rekorde aufstellen zu können. Zuletzt stieg die Nachfrage im europäischen Markt rasant an.

Ein Gastbeitrag von Laurenz Erwald.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse