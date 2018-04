Gazprom: Dialog soll Abhilfe schaffen!

Liebe Leser,

die EU-Kommission regt Gespräche auf Spitzenebene an: Dies berichtete am Montag die Nachrichtenagentur Dow Jones Newswires. Demnach habe der EU-Energiekommissar Maros Sefcovic zu einem hochrangigen Dialog zwischen Russland, der Ukraine und Brüssel aufgerufen, um die Probleme rund um die umstrittene Erdgasleitung Nord Stream 2 zu lösen, so der slowakische Politiker und Diplomat bei seinem kürzlich erfolgten Besuch in Berlin.

Russland und ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.