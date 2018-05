Gazprom: Da ist offenbar etwas durchgesickert!

EU-Kommission und Gazprom stehen offenbar kurz vor einer Einigung. Dies teilte die Nachrichtenagentur Reuters am Montag unter Berufung auf Insiderinformationen mit. Laut den drei zitierten Quellen sei ein Konsens im einige Jahre andauernden Streit über Gas-Lieferungen bereits in den kommenden Tagen möglich. Bereits Anfang April hatte Reuters von Fortschritten in jener Sache berichtet.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.