Gazprom: Beginnt nun die Jagd nach der Rendite?

die Gazprom-Aktie gehört in diesem Jahr zu den Gewinnern. In den ersten beiden Handelswochen kann der Wert auf ein Plus von mehr als 10 % verweisen. Charttechnisch betrachtet schafft es der Kurs damit endlich wieder über den 100-Wochen-Durchschnitt, wie der Chart auf Wochenkerzenbasis unten deutlich macht. Der 200-Wochen-Durchschnitt verläuft derzeit bei 4,3 Euro je Aktie und damit nur leicht über dem aktuellen Preisniveau. Für die Bestätigung des Trends sollte der langfristige Durchschnitt jedoch am besten überwunden werden.

Steigende Öl- und Gaspreise

Für die positive Entwicklung dürften größtenteils steigende Öl- und Gaspreise verantwortlich sein. Der Preis für die europäische Rohölsorte Brent notiert derzeit bei 69,40 US-Dollar je Fass und erreichte in dieser Woche ein Zweieinhalb-Jahres-Hoch. Auch der Gaspreis zieht wieder an, nachdem er kurz vor Jahresende noch eingebrochen war. Grund für die steigenden Energiepreise dürfte zum einen eine höhere Nachfrage sein, aber auch ein geringeres weltweites Angebot.

US-Dollar bleibt belastet

Auch der schwächere US-Dollar spielt eine Rolle. Der US-Dollar Index notiert trotz des fünften Zinsanstieges in den USA weiterhin unterhalb des 200-Wochen-Durchschnitts. Grund für die Schwäche im US-Dollar dürfte laut einigen Analysten die hohe Nachfrage nach US-Dollar Krediten, im Rahmen von sogenannten Carry-Trades, sein. Waren zuvor die gängigen Kredit-Währungen der japanische Yen und der Euro gewesen, so gewinnt nun auch der US-Dollar aufgrund der global anziehenden Wirtschaft an Relevanz bei der Kreditaufnahme.

Renditejagd in den bisher schwächeren Sektoren beginnt

Diese Kredite werden überwiegend im Ausland investiert, was dazu beiträgt, dass der US-Dollar belastet bleibt. Da insbesondere der Energie-Sektor in 2017 schwach lief, könnten Anleger nun zu Beginn des aktuellen Jahres auf der Jagd nach Rendite sein, die in den eher schwächeren Sektoren zu finden wäre.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.