Gazprom: Bald geht es los!

in der letzten Woche hat sich Marco Schnepf den Stand der Dinge bei Gazprom einmal genauer angeschaut. Hier sein Fazit:

Der Stand! Gazprom will im nächsten Jahr mit der Förderbohrung in der Lagerstätte Kowyktinskoje beginnen. Die Entwicklung! Kowyktinskoje liegt im südsibirischen Verwaltungsgebiet Irkutsk und gehört zum gleichnamigen Gasförderzentrum. Derzeit wird die Lagerstätte auf den Endausbau vorbereitet, nachdem in 2018 vier Explorationsbohrungen stattgefunden

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.