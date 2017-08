Gazprom: Bahnt sich hier eine Trendumkehr an?

Liebe Leser,

Gazprom hatte in den vergangenen sechs Monaten keine guten Karten. Das Unternehmen verlor an der Börse mehr als 23 % an Wert und schien unter dem Russland-Boykott der westlichen Länder besonders zu leiden. Kein Analyst aus den Bankhäusern in Deutschland hat sich ernsthaft um eine Analyse bemüht, die einen „Kauf“ hätte nahelegen können. Dennoch scheinen sich nunmehr die positiven Signale zu mehren. So ist das aktuelle 6-Monats-Hoch bei 4,50 Euro vom 2. Mai 2017 noch 24 % entfernt, bietet aber entsprechendes Potenzial für kurzfristige Spekulationen. Immer wieder stören allerdings massive Verkaufsorders über mehrere Tausend Stück die Kursentwicklung.

Marktspezialisten halten es für möglich, dass derzeit auf fallende Kurse gesetzt wird, um dann günstiger aufzukaufen. Diese Strategie konnte den Kurs zuletzt aber nicht mehr tiefer als 3 Euro drücken. Dort verläuft aus charttechnischer Sicht eine wichtige Unterstützung, die halten sollte. Gelingt nun der Turnaround nach oben, weil die Haltepunkte erneut bestätigt worden sind, sei demnach ein schneller Durchbruch möglich. Widerstände werden allenfalls bei 3,50 Euro sowie 4,00 Euro identifiziert.

Technische Analyse: Grüner Bereich naht

Auch die technischen Analysten sind wieder optimistischer. So gelang der Ausbruch über die kurzfristig bedeutende Trendlinie „GD20“, womit ein Trendwechsel eingeläutet werden könnte. Langfristig betrachtet ist der Trend mit einem Abstand von 19 % zum GD200 aber nach wie vor abwärts gerichtet.

Gazprom kann sich mit neuen Impulsen aus dem derzeit noch roten Bereich emporarbeiten.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Gazprom?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Gazprom-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Frank Holbaum.