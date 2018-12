Gazprom: Die Bären lassen nicht locker!

Setzen die Verkäufer die laufende Abwärtsbewegung der Gazprom-Aktie auch in den kommenden Tagen fort, droht die gesamte positive Entwicklung seit dem 23. August rückgängig gemacht zu werden. An diesem Tag startete eine Aufwärtsbewegung, die den Kurs in der zweiten Septemberhälfte auf ein neues Jahreshoch bei 4,65 Euro ansteigen ließ.

Im Anschluss an eine zwischengeschaltete Korrektur konnte die Aktie Ende November zwar noch einmal bis ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Dr. Bernd Heim.