Gazprom: Ein Auftakt nach Maß – die Aussichten sind vorzüglich!

Gazprom konnte nun ein sehr wichtiges Signal für steigende Kurse setzen, meinen charttechnische Analysten mit Blick auf die jüngste Kursentwicklung. Der Wert hat schon wieder etwas zugelegt und schob sich damit an eine wichtige Hürde heran. Darüber sind Kurspotenziale von mindestens 20 % sichtbar, heißt es. Konkret: Der Wert schickt sich nach einem starken Kursgewinn am Montag an, die wichtige runde Marke von 4 Euro zu überwinden. Ohnehin ist dies angesichts eines übergeordneten charttechnischen Aufwärtstrends nur eine Frage der Zeit, heißt es. Der Wert schob sich entlang einer abflachenden Aufwärtstrendgeraden seit August immer weiter nach oben. Jetzt kommt es nach einem Plus von gut 6 % in einer Woche darauf an, die runden 4 Euro nachhaltig zu überwinden und darüber dann das 2-Jahres-Top bei 4,98 Euro vom 4. Januar 2017 zu erobern. Nach unten hin ist der Wert durch kleinere Unterstützungen in Höhe von 3,70 bis 3,75 Euro geschützt. Das Verlaufstief bei 3,28 Euro vom 18. August 2017 dürfte dagegen schon zu weit entfernt sein, um dem Wert noch gefährlich werden zu können.

Neue wirtschaftliche Informationen liegen nicht vor. Dementsprechend halten sich Bankanalysten mit Einschätzungen zum russischen Erdgasriesen weiterhin zurück.

Technische Analysten: Aufwärtstrend!

Technische Analysten wiederum verweisen darauf, dass die Aktie in einem klaren Aufwärtstrend sei. Alle Trendpfeile sind aufwärts gerichtet. Damit liegt ein deutliches Kaufsignal vor, mindestens bis hin zu Kursen von 3,71 Euro.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.