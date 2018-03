Gazprom: Auf dem Rückzug!

Liebe Leser,

Gazprom will sein Engagement im Ausland offenbar noch weiter zurückfahren: Dies will die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch von zwei mit der Sachlage vertrauten Personen erfahren haben.

Stellen in Großbritannien betroffen

Den Angaben zufolge seien Stellen in den Export- sowie Handelsbüros des Konzerns betroffen – vor allem in Großbritannien. Gegenüber Reuters begründete ein Insider das Vorhaben mit den Russland-Sanktionen aus dem Westen, die ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Marco Schnepf.