Gazprom: Der Anstieg sollte fortgesetzt werden

Die Gazprom-Aktie bildete am 2. November bei 3,22 Euro ein Tief aus und stieg anschließend in einer dynamischen Rallye bis zum 15. Januar auf ein Hoch bei 5,14 Euro an. Danach setzte eine Konsolidierung ein. Sie testete am 1. Februar den 50-Tagedurchschnitt, der nicht einmal berührt wurde.

Anschließend drangen die Bullen bis zum 16. Februar auf ein neues Hoch bei



