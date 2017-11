Gazprom: Anleger wittern ihre Chance!

Liebe Leser,

nach einem positiven Wochenbeginn zeigt die Chartkurve bei Gazprom seit Mittwochnachmittag wieder leicht gen Süden. Dennoch sind Chartanalysten guter Dinge. Ihrer Meinung nach nähert sich die Aktie sehr wichtigen Hürden und hat sich auf den Weg in den charttechnischen Aufwärtstrend gemacht. Noch befindet sich Gazprom jedoch in einem langfristigen Abwärtstrend, allerdings konnte die Aktie ein deutliches Tief ausbilden sich seit Mitte August wieder von den alten Tiefständen erholen. Dies ist aus charttechnischer Sicht ein Zeichen der inneren Stärke. Aus fundamentaler Sicht gibt es keine bedeutenden neuen Nachrichten. Dass der Wert dennoch steigt, ist positiv. Sollte Gazprom die Marke von 4 Euro erobern, dann sei laut Chartanalysten auch das 6-Monats-Hoch bei 4,35 Euro vom 2. Mai 2017 erreichbar. Das übergeordnete Kursziel verorten die Kurvendeuter indes weiterhin bei 4,98 Euro. Hier hatte Gazprom am 4. Januar 2017 ein immer noch gültiges 2-Jahres-Hoch geschafft.

Fundamental orientierte Analysten sind weiterhin noch nicht bereit, wirtschaftlich begründete Einschätzungen abzugeben. Umso bedeutender ist das Urteil der technischen Analysten.

Technische Analysten: Aktie nahe am Hausse-Modus

Die technischen Analysten sind derzeit der Meinung, die Aktie sei im Abwärtstrend. Grund ist der Rückstand auf den langfristig bedeutenden GD200, der jedoch knapp ausfällt. Ab Kursen von 3,85 Euro wäre endgültig eine Trendwende eingeläutet. Hierzu fehlen gerade einmal rund 5 %!

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Frank Holbaum.