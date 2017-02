Gazprom: Analyse vom 10.02.2017!

Gazprom ist das größte Erdgasförderunternehmen der Welt. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 110 Milliarden US-Dollar ist Gazprom außerdem eines der größten Unternehmen Europas. Das russische Unternehmen hat sich durch die Kontrolle des russischen Pipeline-Netzes für Erdgas ein Monopol für dessen Export geschaffen. Wenn das kein Burggraben ist!

Steigende Kurse bei Gazprom

Gazprom ist seit dem letzten Handelstag an der Stuttgarter Börse um +0,85% gestiegen und lag damit am Freitag bei einem Kurs von 4,516 € pro Aktie. Auch in Kalenderwoche 6 stieg der Kurs dabei bis Donnerstag um -1,65 %.

Sinkende Energiepreise, aber starker Export!

Trotz der Spannungen zwischen Russland und dem Westen letzten Jahres blieb der Export in Europa für Gazprom weiterhin besonders gut. So verkaufte das Unternehmen 2016 an Deutschland mit 49,8 Milliarden Kubikmeter so viel Gas wie noch nie. Auch das 3. Quartal verlief mit einem EBIT von 2.418,4 Mio. EUR. besonders gut.

Die politische Lage sorgte neben den sinkenden Energiepreisen bei Anlegern in der Vergangenheit für Unmut. Doch seit dem erfolgreichen letzten Geschäftsjahr ist wieder ein Aufwärtstrend zu beobachten. So lag der Kurs zu Beginn des Jahres 2016 noch bei 2,805 €. Auch die Ausweitung der Monopolstellung mit einer neuen Gas-Pipeline namens Nord Stream 2 könnte zu langfristigen Gewinnzuwächsen führen.

Ein Gastbeitrag von Raffael Prang.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse