Gazprom: Alles ganz anders!

Die Aktie von Gazprom ist in der vergangenen Woche heftig unter Druck geraten. Innerhalb von nur fünf Handelstagen haben die Papiere des russischen Energiekonzerns rund 18 Prozent an Wert verloren, gingen am Freitag bei nur noch 5,50 Euro aus dem Xetra-Handel. Sicherlich, die Angst vor den wirtschaftlichen Auswirkungen des Corona-Virus ließ auch Gazprom nicht unberührt. Doch der Gasriese leidet derzeit noch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung